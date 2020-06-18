Бюджетный комитет Рады не одобрил выделение 2,7 млрд грн МВД на доплаты работникам

18.06.2020, 10:06, Новости дня

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета не одобрил выделение Министерству внутренних дел 2,7 млрд грн из фонда по борьбе с коронавирусом. Об этом 17 июня “Интерфакс-Украине” заявил секретарь комитета и депутат фракции “Голос” Владимир Цабаль.

“Только что бюджетный комитет Верховной Рады не согласовал перенаправление Министерству внутренних дел 2,7 млрд гривен из фонда по борьбе с коронавирусом. Напомню, что в начале недели правительство издало распоряжение, согласно которому это перенаправление должно было состояться: почти 5% от величины этого фонда на доплаты полиции, пограничникам, которые якобы задействованы в борьбе с COVID-19 “, – отметил он

Цабаль подчеркнул, что на самом деле эти доплаты были рассчитаны не только на сотрудников МВД, задействованных в противодействии эпидемии COVID-19.

“Почему “якобы”? Потому что, как мы выяснили на комитете, эти доплаты планировалось делать почти всем сотрудникам МВД – как тем, кто действительно боролся с COVID-19, так и тем, кто не боролся, а бил активистов и народного депутата Романа Лозинского во время акции в поддержку Сергея Стерненка”, – отметил нардеп.

Он также рассказал, что правительство проголосовало за такое решение без согласования с министерством финансов.

“И особый цинизм заключается в том, что, пока медики не получают защиты и обещанных доплат, МВД претендует на деньги, значительно больше, чем нужно медикам. Выглядит так, что, по мнению правительства, у нас с COVID-19 борется МВД, а врачи – нет “, – добавил Цабаль.

О том, что МВД запросило около 2,5 млрд грн из спецфонда, 9 июня сообщила экспертная организация StateWatch.

В обращении МВД отмечается, что “средства в размере 2,5 млрд грн планируется направить на выплату доплат в размере до 50% заработной платы военнослужащим Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы, лицам рядового и начальствующего состава органов и подразделений гражданской защиты, полицейским, обеспечивающим жизнедеятельность населения”, как это предусмотрено отдельным правительственным постановлением.

10 июня Кабмин решил выделить МВД 2,7 млрд грн.

13 апреля Верховная Рада Украины внесла изменения в закон Украины о государственном бюджете на 2020 год и создала фонд борьбы с коронавирусом в размере 64,7 млрд грн (в поданном в марте проекте закона на эти цели предлагалось выделить 97,1 млрд грн).

22 апреля Кабинет Министров Украины утвердил порядок использования средств фонда. Деньги из фонда было решено направить на помощь гражданам в связи с пандемией и на одноразовую помощь членам семей работников учреждений здравоохранения, которые погибли от COVID-19.

По состоянию на 1 июня правительство потратило почти половину средств фонда.