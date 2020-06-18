Эксперты рассказали, какая камера будет использоваться в Huawei Mate 40 и Huawei P50

18.06.2020, 10:05, Разное

Поклонники смартфонов китайских производителей вскоре смогут купить долгожданные новинки от компании Huawei. Mate 40 и P50 – очередные флагманы корпорации получат уникальную камеру, ранее не использованную в мобильных технологиях.

Руководство Huawei заключило контракты с фирмой O-Film, одним из наиболее перспективных производителей датчиков изображения. Устройство представляет собой сверхтонкую, толщиной всего 5,9 миллиметра, перископную камеру для смартфонов. Как рассказали эксперты сферы, применение новейших объективов поможет вернуть статус наиболее мощных и перспективных товарам китайского IT-гиганта.

По сведениям инсайдерских источников, тестовые экземпляры камер уже поступили в лаборатории Huawei. Выход на коммерческий рынок девайсов с названиями Huawei Mate 40 и Huawei P50 запланирован на конец 2020 и начало 2021 года. Главной особенностью нового модуля является возможность осуществлять непрерывное масштабирование изображения. При этом, как рассказали специалисты сферы мобильных технологий, линзы способны плавно передвигаться между фокусными дистанциями в 85 и 170 мм, а диафрагма камеры одновременно меняет свое значение с F/3,1 до F/5,1.

Стоит отметить, что уже два месяца назад, в апреле текущего года, Huawei вырвалась в лидеры рынка камерофонов, оставив позади многих конкурентов. Новые аппараты помогут закрепить такую позицию, вернув интерес у давних поклонников марки, и привлечь новых покупателей.