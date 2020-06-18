 

Ученому удалось взломать код манускрипта Войнича

18.06.2020, 10:05, Разное

Египтолог Райнер Ханинг рассказал об успешном взломе кода зашифрованного манускрипта Войнича. Обнаруженная в 1912 году рукопись, созданная, предположительно, в XV веке, была написана на основе иврита — языка, которым в основном пользовались средневековые ученые.
По словам профессора, первоначально он проанализировал структуру и длину слова, после чего определил гласность. На основе полученных результатов Райнер Ханинг сделал вывод, что данный язык относится к семитской группе, поэтому мог являться арабским, арамейским или ивритом.

В своей гипотезе египтолог утверждает, что в манускрипте Войнича собраны сокращения и термины, но их дополняют латинские фразы и аббревиатуры, поэтому процесс расшифровки крайне трудоемкий. Полный перевод рукописи может занять несколько лет даже у носителей иврита.

В манускрипте Войнича приведены изображения растений, женщин и небесных тел, над расшифровкой его текста работали многие ученые, но никаких результатов получить не удалось. Многие впоследствии начали считать, что артефакт является подделкой.



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