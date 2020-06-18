Антипомощь. Абсурдный российский антирекорд

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18.06.2020, 10:04, Разное

Пока во всем мире цены на топливо падали вслед за ценами на нефть и сейчас остаются на очень низких уровнях, обеспечивая существенную экономию для людей, в России бензиновые цены ведут себя прямо наоборот.

Абсурдный российский антирекордНа картинке — оптовые цены на 95-й бензин на Санкт-Петербургской Международной товарно-сырьевой бирже. Можно видеть, как цены в марте пошли вниз в связи с падением мировых цен на нефть. Конкуренция дешевого импортного бензина сбивала цены. Например, только официальные поставки из Беларуси выросли в 200 раз.

Правительству это крайне не понравилось — ведь благодаря механизму демпфера оно получает допналоги с нефтяников при превышении внутренних цен экспортных. И это значительные суммы — Новак оценивал их в 1 трлн руб. в расчете на год. Но внутренние цены поползли вниз. И… правительство остановило это.

25 мая Мишустин подписал постановление о запрете импорта топлива до 1 октября. И цены сразу полетели вверх. 17 июня они поставили новый рекорд — 56,8 тыс.р./т. Это выше, чем в разгар бензинового кризиса в мае 2018 (а ведь тогда нефть стоила $78/барр., сейчас — вдвое ниже…).

Разницу с помощью демпферного механизма собирает в бюджет правительство. Формально платят ее нефтяники, а фактически население — ведь это люди вынуждены покупать бензин по рекордно высоким ценам при столь низкой нефти… Вместо помощи население получило новый скрытый налог, появившийся именно в ходе нынешнего кризиса (раньше внутренние и экспортные цены так сильно не отличались друг от друга).

СерпомПо



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