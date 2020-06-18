Учёные назвали смесь специй, которая может превратить вредную пищу в здоровую

18.06.2020, 9:53, Разное

Учёные из Университета штата Пенсильвания назвали смесь специй, которая может превратить вредную пищу в здоровую. Оказывается, пряности влияют не только на вкус блюд, но и на их качество.

Специалисты рассказали, что употребление жирной и жареной пищи увеличивает риск развития воспалительных процессов в желудке, болезней печени и других органов пищеварительной системы. Однако справиться с такими неприятными последствиями способна помочь смесь специй. Для этой цели пригодится базилик, чёрный и красный перец, лавровый лист, тимьян, куркума, имбирь, тмин, кориандр и петрушка. При добавлении вышеперечисленных пряностей даже вредные блюда превращаются в более безопасные для здоровья.

Так, лавровый лист – природный антисептик. Он устраняет воспаление и уменьшает болевые ощущения. Водный настой данного растения улучшает состояние при поражении слизистой оболочки.

Перед тем, как сделать такие выводы, учёные провели исследование. Они опросили 12 мужчин, возраст которых составил 40-65 лет. Респонденты имели лишний вес, не занимались спортом и страдали от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Специалисты предложили участникам использовать в своём рационе данную смесь специй, а позже узнали об их состоянии. Стало известно, что пряности оказали положительное влияние на здоровье испытуемых.