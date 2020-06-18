 

После беспорядков в Дижоне задержаны представители чеченской диаспоры

18.06.2020, 9:53, Новости дня

Французские правоохранители задержали несколько представителей чеченской диаспоры после беспорядков в Дижоне, информирует телеканал BFM.

«Полиция в четверг утром провела несколько задержаний в чеченской общине во Франции», – отмечает телеканал, передает ТАСС.

Задержания прошли в рамках расследования, начатого после погромов в Дижоне. Согласно данным телеканала, прокуратура Дижона начала расследование по фактам «покушение на убийство в составе организованной группы», «причинение насилия», «причинение ущерба» и «подстрекательство к насилию».

После многодневных массовых беспорядков во французском Дижоне чеченская диаспора и выходцы из стран Магриба договорились о перемирии. Утихомирить враждующие стороны удалось лишь с помощью полицейского спецназа. Обострение криминальных разборок связывают с битвой за территорию и торговлей наркотиками.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему власти Франции долгое время закрывали глаза на разгорающийся этнический конфликт и какие у него могут быть последствия. 



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