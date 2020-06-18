Прокуратура проверит сообщения о клонах сайта голосования по Конституции

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18.06.2020, 9:53, Новости дня

Московская прокуратура по поручению Генеральной прокуратуры проверит сообщения о появлении порталов-клонов сайта голосования по поправкам в Конституцию, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

«Генеральная прокуратура поручила прокуратуре Москвы проверить опубликованную в СМИ информацию о деятельности информационных ресурсов-клонов интернет-сайта голосования по поправкам в Конституцию России», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

По результатам проверки будет решен вопрос о блокировке данных ресурсов и привлечению виновных лиц к ответственности.

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля.



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