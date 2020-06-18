 

«Ростех» внедрил искусственный интеллект в испытания авиадвигателей

18.06.2020, 9:48, Новости дня

Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в «Ростех») и группа компаний «Цифра» приступили к тестированию платформы промышленного интернета вещей, которая будет отслеживать изготовление двигателей и позволит виртуально моделировать их испытания, сообщили в пресс-службе «Ростеха».

«Система с элементами искусственного интеллекта будет отслеживать изготовление двигателей и позволит моделировать их испытания в виртуальной среде. Это значительно сократит число реальных тестирований, повысит качество выпускаемых изделий и ускорит производственный процесс», – передает РИА «Новости» сообщение «Ростеха». 

Платформа состоит из нескольких элементов, в число которых входят автоматизированное рабочее место для ввода данных, центральное хранилище информации, а также модуль искусственного интеллекта (ИИ).

Для обучения ИИ используется база данных с ключевыми параметрами деталей и информацией о проведенных ранее тестах. Таким образом, система определяет, как характеристики деталей влияют на качество двигателя, и строит математическую модель испытаний.

Искусственный интеллект анализирует данные и прогнозирует, насколько успешными будут реальные испытания двигателя.

По словам исполнительного директора «Ростеха» Олега Евтушенко, пилотный проект по внедрению платформы промышленного интернета вещей рассчитан на год. По его итогам этот опыт будет распространяться на других предприятиях «Ростеха». 

Ранее российские ученые, создавшие искусственный интеллект Dasha, в разговоре с которым 98% собеседников не понимают, что общаются с голосовым роботом, добавили ему функцию проверки симптомов коронавируса. 



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