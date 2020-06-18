Мнение: Знаменитые художники в самых разных позах

18.06.2020, 9:42, Разное

Парадная лестница Музея истории искусства в Вене обильно украшена. В 1881-1884 годах над ее росписями работал прославленный живописец той эпохи Ганс Макарт. Его стиль был воплощением роскоши и пышности, это был своего рода Рубенс эпохи историзма.

Люнеты, которые он успел создать, очень любопытно разглядывать: поскольку они предназначались для музея искусств, в них изображены знаменитые художники, причем трактованные в некоторых случаях аллегорически. А в некоторых — вполне прямо.

Отгадывать, что использовано в качестве рефов, очень любопытно.

Альбрехт Дюрер

Для мужской фигуры здесь использован знаменитый дюреровский автопортрет. А вот с женской — забавно. Это очевидно — Мадонна. Но только Дюрер таких не писал! У нее идеально правильные, скульптурные черты лица. А Дюрер любил таких, готических, настоящих реальных женщин.

Рафаэль

В женской фигуре соединены две картины — из одной поза, из другой колорит. Лицо, впрочем, недостаточно круглое (в 19 веке это уже немодно).

Рафаэль. "Мадонна Лореттская" (1509), "Донна Велата" (1512-1515), "Автопортрет", 1504-6



Аллегория божественной и профанной живописи

Это панно — тоже про Рафаэля.

Слева – "Сикстинская мадонна", справа — "Галатея" его же кисти.

Аллегория закона и правды изображения

А эта картинка — не про конкретного художника. Аллегорическая фигура (Афина? без шлема, но с фигуркой Ники в руке), держит инструмент для рисования, рядом чистый холст. Слева — мальчик с полированным щитом, в котором все отражается. Быть может, мораль в том, что отражение-то отражением, но в кривой поверхности щита реальность искажается? Не понимаю.

(В другом месте написано, что это аллегория Скульптуры).

В реальности, кстати, эти люнеты выглядят вот так, не порассматриваешь в деталях.

Простенки ниже расписывал Климт, на этом фото видно, что к ним подводили леса для посетителей, для рассматривания. Климтовские, пожалуй, стоит отдельно выложить, но потом.

Всего их 12 штук, на каждой стене по три.

Антонис ван Дейк

У ван Дейка много Страстей Христовых (но любим мы его отнюдь не за них теперь, не то, что раньше).

Антонис ван Дейк. "Оплакивание Христа" (1635). Королев. муз. из. иск. (Антверпен)



А вот лицо художника, на мой взгляд, не очень получилось. Автопортретов его сохранилось много, и на них он все-таки Арамис, а не Портос.

Еще есть версия, что это Мурильо. Серьезно?

Мурильо. "Автопортрет", ок. 1660



Диего Веласкес

Этот художник еще более кривой, и "щитодержатели" к его творчеству никакого отношения не имеют.

Диего Веласкес. "Автопортрет" (до 1660)



Рембрандт

Автопортрет воспроизведен нормально, а вот щитодержатели опять, как и в случае с Веласкесом, ни к чему.

Гольбейн

Автопортретов Гольбейна под рукой у Макарта видимо не имелось (и хорошо, потому что он не умеет их использовать). Впрочем, шляпа наводит на подозрение, что он-таки видел малоизвестный рисунок.

А вот девочка вполне тюдоровская, если не считать того, что тогда таких безумных декольте не носили, сие дань моде 19 века. Ну и мимики, конечно, такой не носили тогда.

Гольбейн. "Портрет Джейн Сеймур, королевы Англии", 1536-7



Леонардо да Винчи

Леонардо тут относительно каноничный, а вот к барышне у меня вопросы: обнаженных теток в его творчестве всего одна штучка, и та не лежащая, а стоящая. Непонятно, зачем выбран этот мотив.

Картина "Леда и лебедь" работы Леонардо была утрачена. Копия ученика Франческо Мельци



Микеланджело

А вот это намного лучше уже. Микеланджело, правда, тоже кривоват (зато кепочка ему пририсована подходящая к Ренессансу).

Портрет Микеланджело кисти Даниэле да Вольтерра (фрагмент), ок. 1544



А вот спина правильная, это намек и на микеланджеловскую Гробницу Медичи, и на Сотворение Адама, только только тут Адам развернут к своему создателю-художнику.

Тициан

Забавно сравнивать, как при очевидном подражании стилю и колориту мастеров 16 века, этот Макарт не способен написать женское тело столь же живым, дышащим, аппетитным, как это делали они. Его ню получаются ритмическими стилизациями женщины, а не женщинами настоящими.

Тициан, "Автопортрет", 1550, "Венера с зеркалом" 1655



Рубенс

Рубенс стандартненький, в шляпе

Рубенс. "Автопортрет", 1623



А вот женскую фигуру проанализировать интересно: на первый взгляд это вполне себе рубенсовская вальяжность, однако все то, что и нам сегодня кажется слишком бодипозитивным (целлюлит, складочки), в 19 веке тоже уже смущало и убрано прочь. Женщина пышна, но гладка. Макияж тоже 19 века.

***

В общем, забавно анализировать. Некоторые художники прошлого Макарта явно дико вдохновили. А о других он как будто вообще ничего не знал — хотя как можно не знать ничего о Веласкесе и тем более Рембрандте? Но вот, налицо такое слепое пятно. (Список фамилий ему явно выдали заказчики, а вот дальше он сам импровизировал).