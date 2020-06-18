 

Во всём виноваты люди – ООН и ВОЗ призвали к «зелёным реформам», чтобы избежать новой пандемии

18.06.2020, 9:40, Новости дня

Лидеры ООН, ВОЗ и Всемирного фонда дикой природы призвали к проведению так называемых зелёных реформ, чтобы избежать новых, ещё более смертоносных болезней после коронавируса, пишет The Guardian. В организациях назвали незаконную торговлю дикими животными и опустошение лесов движущей силой растущего числа заболеваний в мире.


Reuters

Лидеры ООН, ВОЗ и Всемирного фонда дикой природы заявили, что пандемии, в том числе эпидемия коронавируса, являются результатом разрушительной деятельности человека по отношению к природе, пишет The Guardian. 

Лидеры организаций назвали незаконную торговлю дикими животными и опустошение лесов движущей силой растущего числа заболеваний и предупредили, что люди на протяжении десятилетий игнорируют «суровую реальность».

В организациях призвали к проведению так называемых зелёных реформ после пандемии COVID-19, чтобы снизить риск возникновения в будущем новой болезни, который сейчас «выше чем когда-либо, и может привести к хаосу в здравоохранении, экономике и глобальной безопасности».

Ведущие мировые эксперты в области биоразнообразия утверждают, что в будущем, если не остановить стремительное разрушение окружающего мира, вероятно, будут происходить ещё более смертоносные вспышки заболеваний.

«За эти годы мы стали свидетелями появления множества болезней, таких как вирус Зика, СПИД, ТОРС и Эбола, и все они пришли от популяций животных в условиях сильного экологического давления», — отметили в интервью изданию исполняющий директор конвенции ООН по биологическому разнообразию Элизабет Марума Мрема, директор Департамента ВОЗ по общественному здравоохранению и окружающей среде Мария Нейра и глава Всемирного фонда дикой природы Марко Ламбертини.

При этом вспышки коронавируса они назвали «проявлением наших опасных несбалансированных отношений с природой».

«Все они иллюстрируют то, что наше разрушительное поведение по отношению к природе угрожает нашему собственному здоровью — суровая реальность, которую мы коллективно игнорировали на протяжении десятилетий», — полагают эксперты.

При этом учёные называют наиболее эффективным способом сокращения воздействия людей на окружающую среду отказ от производства мясных и молочных продуктов, пишет The Guardian.



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