Мнение: Откуда в Севастополь «надуло» коноплю?

18.06.2020, 9:34, Разное

В Севастополе взошла конопля. Прямо на клумбе на площади Ушакова. Понятное дело, что кусты выкорчевали и передали в отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков севастопольского УМВД.

Вице-губернатор Севастополя Владимир Базаров, курирующий городское хозяйство, говорит, что не выяснял, откуда на городской клумбе появились заросли конопли: «Для этого есть специальные органы, чтобы выяснять, специально обученные люди — разберутся….».

Рассматриваются несколько версий: «Первая — кто-то специально рассыпал на клумбах семена конопли и это провокация, вторая — продавцы наркотиков положили на клумбу наркотики с семенами, а ее перекопали и на плодородном грунте выросла конопля. Как вариант присутствует еще самосев, но откуда его могло надуть — остается только догадываться» (отсюда).

Самосев – это крутая версия! Если коноплю надуло на клумбу в центре города, могло надуть куда угодно! В парки, скверы, на балконы горожан…

Так или не так?

Фотография отсюда