Члены экипажа российской яхты задержаны за нелегальный въезд в Таиланд

18.06.2020, 9:30, Новости дня

Иммиграционная полиция Пхукета задержала трех из семи членов экипажа российской парусной яхты Uminoko, застрявшей в порту острова 25 марта из-за введенных ограничений в связи с коронавирусом.

«Трое членов нашего экипажа задержаны иммиграционной полицией по обвинению в нарушении иммиграционного законодательства Таиланда, нелегальном въезде в страну», – сообщил РИА «Новости» капитан судна Виталий Плаксин.

По его словам, в четверг должно состояться заседание суда, на котором будет рассматриваться их дело.

Отмечается, что россиянам грозит штраф и депортация на родину, также их могут занести в «черные списки» с запретом на посещение Таиланда в течении длительного срока.

Яхта Uminoko в феврале – марте 2020 года находилась в Таиланде с экипажем из семи россиян. 17 марта судно покинуло Пхукет, направляясь в Малайзию, однако было вынуждено вернуться из-за закрытия всех малайзийских портов в связи с пандемией.

В Таиланде вступил в силу режим чрезвычайного положения, и порты страны были полностью закрыты на все время его действия, поэтому яхтсмены не смогли получить полагающиеся гражданам РФ 30-дневные безвизовые въездные штампы Таиланда в паспорта.

По словам капитана яхты, экипажу удалось неофициально договориться с иммиграционной полицией о возможности иногда сходить на берег для пополнения запасов продовольствия.

«Когда позавчера сотрудники иммиграционной полиции прибыли на яхту с проверкой, на ней был только я, поскольку остальные члены экипажа находились на берегу. Мне было сделано предупреждение о незаконности схода на берег без таиландских въездных штампов в паспортах и предложено всех немедленно собрать», – рассказал он.

Спустя какое-то время правоохранители вернулись и забрали в управление иммиграционной полиции всех, кто был на яхте.

«Троих задержали за нелегальный въезд в Таиланд, то есть за то, что они сошли на берег, не имея въездных штампов Таиланда. Потом их отвезли в районный отдел уголовной полиции и поместили в камеры временного содержания, а меня отвезли обратно на яхту, так как я не был на берегу в момент проверки», – сообщил капитан.

В посольстве РФ в Таиланде сообщили, что обращались еще в апреле к таиландским властям с просьбой о помощи в разрешении возникшей ситуации. Дипломаты пояснили, что таиландская сторона согласилась разрешить въезд в страну «в исключительном порядке для этой группы граждан с принципиальным условием организации дальнейшего их вывоза ближайшими рейсами в Россию».

При этом, по словам дипломатов, возвратиться на родину согласились только двое, остальные такого желания не проявили.

В настоящее время усилия по разрешению ситуации предпринимают региональные власти провинции Пхукет во взаимодействии с генеральным консульством РФ в Пхукете.

В дипмиссии выразили надежду, что россияне смогут воспользоваться следующим вывозным рейсом, который запланирован на 23 июня по маршруту Пхукет – Новосибирск – Москва.