Ученые подтвердили высокий риск повторного заражения коронавирусом

18.06.2020, 9:30, Новости дня

Инфицированные новым коронавирусом после выздоровления имеют высокий риск повторно заразиться, так как у многих протестированных в Китае лиц из группы повышенного риска не оказалось соответствующих антител.

Газета South China Morning Post сообщила со ссылкой на результаты исследования, проведенного группой американских и китайских специалистов, что к такому выводу ученые пришли в ходе проведения тестов на выявление антител у медиков, участвовавших в ликвидации вспышки коронавируса в Ухане, передает ТАСС.

Выяснилось, что четко выраженный иммунитет приобрели только 4% из 23 тыс. проверенных врачей, каждый четвертый из которых оказался в списке лиц, подверженных заражению.

«Маловероятно, что люди способны вырабатывать антитела, которые будут гарантировать их иммунитет к коронавирусу в течение долгого времени», – приводит издание мнение одного из специалистов, проводивших исследование.

Ранее сообщалось, что антитела к коронавирусу обнаружили у каждого шестого прошедшего тестирование москвича. Минздрав давал рекомендации переболевшим коронавирусом россиянам.