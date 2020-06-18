Мишель Уильямс стала мамой во второй раз

18.06.2020, 9:25, Разное

Актриса Мишель Уильямс и ее муж, режиссер Томас Кайл, с которым она познакомилась во время съемок мини-сериала “Фосси/Вердон”, стали родителями. Как сообщает Us Weekly, пол ребенка и иные подробности пара пока не разглашает. Это не удивительно, ведь 39-летняя Уильямс считается одной из самых скрытных звезд на голливудском небосклоне, и 43-летний супруг актрисы наверняка ее в этом поддерживает.

Для Кайла новорожденный ребенок стал первым, для Мишель – вторым, она уже воспитывает 14-летнюю дочь Матильду от актера Хита Леджера. С Леджером актриса встречались на протяжении трех лет и рассталась в сентябре 2007-го. Через год Хит скончался от передозировки болеутоляющими.

Мишель Уильямс и Томас Кайл Мишель Уильямс с дочерью МатильдойНапомним, в марте этого года стало известно, что Мишель Уильямс и Томас Кайл сыграли тайную свадьбу. Сначала пара была замечена вместе на прогулке, где ни один из них не скрывал от папарацци кольца на пальце, а затем инсайдеры Us Weekly подтвердили – Мишель и Томас действительно официально оформили свои отношения. О помолвке пары пресса узнала в декабре прошлого года, вскоре выяснилось, что Уильямс беременна.

Она счастлива, что родит второго ребенка и подарит Матильде сестру или брата. Их отношения с Томасом развиваются стремительно, они безумно влюблены и взволнованы своим совместным будущим в статусе семьи,

– рассказал тогда об отношениях Уильямс и Кайла инсайдер E! News. Ранее Мишель состояла в браке с композитором Филом Эльверумом. Как завязались их отношения – неизвестно. О них актриса сообщила постфактум, сыграв свадьбу.

Мишель Уильямс и Томас Кайл