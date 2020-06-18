 

Мишель Уильямс стала мамой во второй раз

18.06.2020, 9:25, Разное

Актриса Мишель Уильямс и ее муж, режиссер Томас Кайл, с которым она познакомилась во время съемок мини-сериала “Фосси/Вердон”, стали родителями. Как сообщает Us Weekly, пол ребенка и иные подробности пара пока не разглашает. Это не удивительно, ведь 39-летняя Уильямс считается одной из самых скрытных звезд на голливудском небосклоне, и 43-летний супруг актрисы наверняка ее в этом поддерживает.

Для Кайла новорожденный ребенок стал первым, для Мишель – вторым, она уже воспитывает 14-летнюю дочь Матильду от актера Хита Леджера. С Леджером актриса встречались на протяжении трех лет и рассталась в сентябре 2007-го. Через год Хит скончался от передозировки болеутоляющими. 

Мишель Уильямс и Томас КайлМишель Уильямс с дочерью МатильдойНапомним, в марте этого года стало известно, что Мишель Уильямс и Томас Кайл сыграли тайную свадьбу. Сначала пара была замечена вместе на прогулке, где ни один из них не скрывал от папарацци кольца на пальце, а затем инсайдеры Us Weekly подтвердили – Мишель и Томас действительно официально оформили свои отношения. О помолвке пары пресса узнала в декабре прошлого года, вскоре выяснилось, что Уильямс беременна.

Она счастлива, что родит второго ребенка и подарит Матильде сестру или брата. Их отношения с Томасом развиваются стремительно, они безумно влюблены и взволнованы своим совместным будущим в статусе семьи,

– рассказал тогда об отношениях Уильямс и Кайла инсайдер E! News. Ранее Мишель состояла в браке с композитором Филом Эльверумом. Как завязались их отношения – неизвестно. О них актриса сообщила постфактум, сыграв свадьбу. 

Мишель Уильямс и Томас Кайл



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.05 / Гагарина впервые вышла на связь с фанатами после слухов о разводе

07.05 / ВОЗ: 13 неотложных проблем, которые надо решить прямо сейчас

11.06 / Банк забрал квартиру у наследников умершего Яковлева из “Иванушек”

14.04 / В Москве временно закроют некоторые вестибюли 20 станций метро

04.05 / IT-эксперт с помощью смартфона «скопировал» изображения реальных объектов и перенес в Photoshop

30.05 / Списки влиятельных политических лиц и крупнейших предпринимателей (олигархов) России

15.05 / Максим Фадеев объяснил роспуск MALFA системным воровством сотрудников

11.04 / Кондитер королевы Елизаветы II поделился рецептом ее любимого пасхального печенья

19.04 / Учёные выяснили, как влияет группа крови мужчины на его сексуальность

15.05 / «Гордится своим родством»: Станислав Садальский рассказал о малоизвестной внучке Владимира Высоцкого

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска