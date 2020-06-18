Губерниев упрекнул поддерживающих Ефремова знаменитостей: Не говорят самое важное!

18.06.2020, 9:23, Разное

Дмитрий Губерниев заявил, что с пристально следит за высказываниями публичных людей о произошедшем по вине пьяного Михаила Ефремова ДТП. Например, он знает, что сказали об аварии Мария Шукшина, коллектив театра “Современник”, разные режиссеры, “либеральная интеллигенция” и прочие.

Спортивный комментатор удивляется, почему эти люди не отметили, что нельзя управлять автомобилем в состоянии опьянения. “Никто не сказал общественности, что преступно пить и садиться за руль…”, – написал он.

Можно ли считать замечание Дмитрия справедливым, вопрос спорный. Ведь всем уже и так давно известно, что вождение в пьяном виде может привести к катастрофическим последствиям. Ефремова, например, такие знания не остановили. Очевидно, что произошедшее на прошлой неделе должно стать примером для всех.

Кстати, ранее Губерниев жестко раскритиковал Михаила Олеговича. Журналист написал в адрес актера: “Будь ты проклят, сволочь!”.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 16 Июн 2020 в 5:02 PDT

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль своего автомобиля и помчался по вечерней Москве. На Садовом кольце актер выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель грузового автомобиля Сергей Захаров скончался от полученных травм на следующее утро.

Таким образом, Михаилу Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. На данный момент актер находится под домашним арестом. Актер признает свою вину. Михаил Олегович даже просил, чтобы его посадили в СИЗО.