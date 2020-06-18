В Беларуси заблокировали счет избирательного фонда Бабарико – потенциального кандидата на пост президента

18.06.2020, 9:20, Новости дня

Счет избирательного фонда потенциального кандидата на пост президента Беларуси Виктора Бабарико заблокирован, сообщил штаб политика.

“При попытке осуществления платежей за счет средств избирательного фонда, сотрудники “Беларусбанка” сообщили, что расчетный счет Виктора Бабарико, на котором находится сформированный избирательный фонд, заблокирован – арестованы расходные операции по счету”, – сообщили в штабе. Уточняется, что на расчетном счете находятся денежные средства избирательного фонда в сумме более 100 тысяч белорусских рублей (примерно $42 тыcячи).

Как отметили в штабе политика, арест средств избирательного фонда не отразится на текущей деятельности. “В штабе и на пикетах по сбору подписей работают волонтеры, члены инициативных групп, не получающие какого-либо вознаграждения. Все собранные подписи будут надлежащим образом верифицированы и представлены в соответствующие избирательные комиссии”, – говорится в заявлении избирательного штаба Бабарико.

Согласно Избирательному кодексу РБ, прекращение операций по избирательному счету кандидата происходит в случае:

отмены решения о регистрации кандидата либо снятия им своей кандидатуры,

в день выборов,

в день второго тура голосования.

Ранее в Минске в головном офисе “Белгазпромбанка”, который Виктор Бабарико возглавлял на протяжении 20 лет, прошли обыски. Комитет госконтроля заявил, что на базе “Белгазпромбанка” действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу.

Возбуждены два уголовных дела по статьям о легализации средств, добытых преступным путем, в особо крупном размере и об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. В рамках уголовных дел задержаны 15 человек, арестованы, в частности, члены инициативной группы Бабарико. 12 июня стало известно, что Национальный банк Беларуси вводит свою администрацию по управлению “Белгазпромбанком”.

Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа. Желающим участвовать в выборах нужно собрать 100 тысяч подписей для регистрации в качестве кандидатов в президенты. Президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя длинные очереди людей, которые отдают свои подписи за оппозиционных кандидатов в президенты, заявил, что его конкуренты организовывают “малые и большие карусели”. Сбор подписей по выдвижению кандидатов в президенты завершается 19 июня.

В преддверии выборов в Беларуси давление на соперников Лукашенко на выборах продолжает расти. 15 июня пресс-секретаря Тихановской Александра Кабанова задержали в Бресте, а ранее были арестованы ее муж и руководитель инициативной группы Сергей Тихановский (изначально в президенты собирался идти именно он). Следственный комитет Беларуси 9 июня предъявил обвинение Тихановскому и еще девяти сторонникам в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Эта статья предусматривает до трех лет лишения свободы.