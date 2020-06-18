Определена дата первого за шесть лет пуска тяжелой «Ангары»

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18.06.2020, 9:16, Новости дня

Первый с 2014 года и второй за все время испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» предварительно запланирован на 3 ноября, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Пуск может быть проведен в преддверии годовщины запуска первого искусственного спутника Земли, который вывели на орбиту 4 октября 1957 года, передает РИА «Новости».

Это будет первый за шесть лет старт данной ракеты. Первый пуск «Ангары-А5» был осуществлен в декабре 2014 года с Плесецка с выведением макета спутника на геостационарную орбиту (36 тыс. километров над Землей).

В ходе второго пуска ракете «Ангара-А5» с разгонным блоком «Бриз-М» также предстоит вывести на геостационарную орбиту макет космического аппарата.

«Ангара» – это семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители «Ангара-1.2», средние – «Ангара-А3», тяжелые – «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности – «Ангара-А5В».

Ранее сообщалось, что Центр Хруничева ведет производство тяжелой «Ангары» для первого пуска с космодрома Восточный. Также сообщалось, что начало коммерческих пусков «Ангары-5» запланировали на 2021 год.



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