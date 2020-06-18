 

В США вакцину от коронавируса начнут делать из коровьей плазмы

18.06.2020, 9:09, Разное

Американские исследователи намерены использовать плазму коров в качестве основы для вакцины от коронавируса. Производством препарата займется компания, базирующаяся в Южной Дакоте, а первые испытания начнутся уже в июле.
Ранее сотрудники компании SAB Biotherapeutics, занимающейся разработкой биофармацевтических препаратов, проводили испытание с генетически модифицированными коровами. Животные частично имели иммунную систему человека, поэтому их искусственно инфицировали коронавирусом, чтобы оценить эффективность сопротивления.

Оказалось, что через некоторое время организм коров начал вырабатывать антитела против коронавирусной инфекции. При этом их эффективность оказалась значительно выше, чем у антител, выработанных организмом выздоровевших пациентов. Ожидается, что вакцина из плазмы коров получит название SAB-185.



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