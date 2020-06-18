 

В Роскосмосе оценили планы США по милитаризации космоса

18.06.2020, 9:08, Новости дня

Решение Соединенных Штатов милитаризировать космос может нарушить сотрудничество с Россией, сообщил заместитель генерального директора Роскосмоса Сергей Савельев.

«Естественно, в таких вопросах мы исходим из принципа взаимности и равноправия. Милитаризация космоса с последующим выходом на главенствующие роли наших американских партнеров могут нарушить и без того хрупкую конструкцию отношений двух стран в данной сфере», – приводятся слова Савельева на сайте госкорпорации.

Он подчеркнул, что российская сторона готова к наращиванию всеобъемлющего партнерства между Москвой и Вашингтоном по самому широкому спектру вопросов в сфере освоения космического пространства, а не только к поставкам американским компаниям ракетных двигателей РД-180/181 и доставке американских астронавтов на борт Международной космической станции.

Кроме того, Савельев указал, что Роскосмос выступает за принятие резолюции о предотвращении гонки вооружения в космосе. «С крайней настороженностью воспринимаем заявления о том, что РФ собирается размещать оружие в космосе, направленное против США», – добавил он.

Ранее в Пентагоне заявили, что в ответ на «существенную угрозу» со стороны РФ и Китая министерство обороны Соединенных Штатов завершило разработку «Стратегии обороны в космосе».

В конце мая Россия обвинила США в милитаризации космоса.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как совершенствование российской ПРО срывает планы США в космосе. 



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