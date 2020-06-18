Автоновости: Кроссовер Honda Breeze опережает в продажах Kia Sportage

18.06.2020, 9:00, Новости дня

Японский автогигант Honda выпустил в продажу новый кроссовер Honda Breeze осенью прошлого года, однако уже к маю модель показала рекордный спрос.

В частности, производителю удалось реализовать свыше 12 тысяч автомобилей, за счет прежний лидер Kia Sportage утратил позиции по уровню продаж. Напомним, японский экземпляр отличается бамперами, формой капота, решеткой радиатора, а также головной оптикой и стильными задними фонарями. Из технических параметров следует выделить 1,5-литровый мотор на 193 л.с. мощности.

Помимо того, покупателям доступна гибридная версия паркетника, оснащенного 2-литровым двигателем и электроагрегатом с суммарной мощностью 215 л.с. Во всех модификациях ограничились передним приводом. Однако кроссовер обзавелся продвинутыми параметрами безопасности, включая систему предотвращения столкновений, камеру кругового обзора и другие опции.