Автоновости: Opel представил электрический фургон Vauxhall Vivaro-e Life

18.06.2020, 9:07, Новости дня

Компания Opel накануне рассекретила новый электрический фургон, который получил название Vauxhall Vivaro-e Life.

Достоинством транспортного средства указывается его повышенный запас хода на электротяге в размере 230 километров. Мощность электрической установки достигает 134 л.с., тогда как максимальная скорость составила 130 км в час. Предусмотренное зарядное устройство предполагает полный заряд батареи за 8 часов, тогда как при специальном устройстве зарядить автомобиль до 80% можно за полчаса.

Производителем предложен расширенный перечень комплектаций, которые позволят подобрать модель под собственные запросы. В салоне 8 пассажирских мест, а также предусмотрены опции повышенного комфорта – климат контроль, мультимедийная система и задний парктроник.