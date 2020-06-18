 

Тренер “Наполи” Гаттузо: я верю в футбольного бога со всей страстью

18.06.2020, 9:06, Новости дня

Главный тренер итальянского футбольного клуба "Наполи" Дженнаро Гаттузо после победы его команды на "Ювентусом" в финале Кубка Италии (0:0, пенальти – 4:2) сообщил журналистам, что собирается приложить и максимум усилий в чемпионате страны, где неаполитанцы отстают от "Юве" на 9 очков.

"Оставшиеся 12 матчей в Серии "А" нам надо провести, изо всех сил стараясь, — цитирует Гаттузо издание Football Italia. – Это наш долг. Нельзя считать, что мы добились цели, и сдаться. Да, отставание большое, но мы должны попытаться изо всех сил".

"Я верю в футбольного бога. Когда делаешь что-то правильно – пожинаешь то, что посеял, – это возвращается к тебе. Я испытываю такую страсть к футболу, что не могу забыть о нем ни на секунду. Каждый, кто работает в футболе, должен уважать игру, потому что всем нам очень повезло. Вот почему я злюсь, когда не вижу страсти в людях", — сказал наставник "Наполи".



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.04 / В Узбекистане смягчают карантин: разрешат пользоваться автомобилями и гулять с детьми

17.06 / Доигровка Лиги Европы. Ответный матч “Шахтера” и “Вольфсбурга” могут перенести в Германию

17.04 / Россия и Молдавия подписали соглашение о кредите в 200 млн евро

24.05 / Россиян предупредили о резких перепадах погоды летом

08.05 / Путин рассказал о работе в нелегальной разведке

12.04 / Путин и Трамп обсудили вопросы стратегической безопасности

14.06 / Землетрясение в Турции: 18 пострадавших

27.04 / Фонд президентских грантов запустил оценку завершенных в 2019 году проектов

12.05 / В ОПРФ назвали хакерские атаки на «Бессмертный полк» целенаправленной провокаций

21.05 / Guardian – рассадники вируса — эколог призвал отказаться от скотобоен и мяса, чтобы спасти природу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска