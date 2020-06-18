 

Дуров назвал правила App Store и Google Play “безумными”

18.06.2020, 9:06, Новости дня

Сооснователь “ВКонтакте” и Telegram Павел Дуров присоединился к критикам политики Apple и Google в отношении распределения доходов от цифровых продаж. Вопрос, справедливо ли требование к разработчикам отдавать 30% владельцу магазина приложений с любых встроенных в их продукт покупок и подписок, широко обсуждается на фоне инициированных Еврокомиссией двух антимонопольных расследований в отношении Apple.

Apple and Google impose an insane 30% sales tax on all digital goods sold on every mobile phone in the world. The result – users pay higher prices, start-ups and entire industries get destroyed or never appear. Regulators have been ignoring this absurdity for 10 years. https://t.co/5QqJYyLrME

– Pavel Durov (@durov) June 17, 2020

“Apple и Google облагают безумным 30-процентным налогом с продаж все цифровые продукты, продающиеся на каждом мобильном телефоне в мире. В результате пользователи платят более высокую цену, а стартапы и целые отрасли разрушаются или не могут появиться. Регуляторы игнорируют этот абсурд уже десять лет”, – написал Дуров в своем твиттере.

На вопрос одного из пользователей Twitter о том, как решать проблему, Дуров ответил: решение “простое”. По его мнению, прекратить злоупотребление Apple монопольной властью можно, позволив пользователям устанавливать приложения напрямую или через альтернативные магазины приложений. “Просто скопировать то, как приложения устанавливаются на настольных компьютерах”, – пояснил глава Telegram.

Накануне солидарность с критиками Apple высказали, помимо Дурова, представители Epic Games (разработчика самой популярной в мире сетевой видеоигры Fortnite) и Match Group, владеющей сервисом знакомств Tinder.

Масла в огонь подлила история с запущенным на днях сервисом электронной почты Hey: выяснилось, что Apple отклонила его iOS-приложение из-за того, что компания не включила в него возможность купить подписку через App Store, продавая ее при этом только через свой сайт. На аргумент разработчиков о том, что подобную схему практикуют многие другие крупные сервисы – тот же Slack, в Apple ответили: такое позволено лишь приложениям, ориентированным на корпорации. А те, чьей аудиторией являются индивидуальные пользователи (Hey пока не запустил корпоративную версию), обязаны встраивать в приложение возможность купить подписку (и, соответственно, отдавать Apple 30% от полученной через App Store выручки).

Текст:

Вести.Hi-tech



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