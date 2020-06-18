 

Шесть человек погибли в огненном ДТП в Мордовии

18.06.2020, 9:06, Новости дня

В Саранске лоб в лоб столкнулись две легковушки и загорелись. В аварии погибли шесть человек. Пресса Мордовии назвала ДТП самым крупным за последние двадцать лет.

Инцидент произошел в рабочем поселке Николаевка, расположенном в черте города, в четверг ночью, 18 июня.

 

Из участников аварии не выжил никто, прибывшим спасателям оставалось лишь извлечь обугленные тела жертв из выгоревших салонов.

К настоящему времени, по сообщению издания "Столица С", известно, что в аварию попали два автомобиля Lada Granta, один из которых является такси. В каждой машине находилось по три человека.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.04 / Трамп отверг предложение Сеула относительно суммы за пребывание американских солдат

29.04 / “Ого, что это, мужик?” Пентагон показал кадры с НЛО. Видео

18.05 / День Победы состоялся, несмотря на самоизоляцию

16.04 / Профильный комитет Рады учтет большую часть правок к “антиколомойскому” законопроекту – Разумков

02.06 / На Уолл-стрит ожидается рост в надежде на восстановление экономики

23.04 / Минпромторг решил закрепить госзаказ на строительство судов за российскими верфями

12.05 / Екатерина Климова рассказала о предках – таборных цыганах и встрече с отцом после тюрьмы

12.05 / Пенс отказался от личных встреч с Трампом

14.06 / Зарплатный стандарт предложил ввести Жириновский

05.05 / Госбюджет за январь – апрель выполнен с дефицитом 23,5 млрд грн – Минфин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска