Шесть человек погибли в огненном ДТП в Мордовии

18.06.2020, 9:06, Новости дня

В Саранске лоб в лоб столкнулись две легковушки и загорелись. В аварии погибли шесть человек. Пресса Мордовии назвала ДТП самым крупным за последние двадцать лет.

Инцидент произошел в рабочем поселке Николаевка, расположенном в черте города, в четверг ночью, 18 июня.

Из участников аварии не выжил никто, прибывшим спасателям оставалось лишь извлечь обугленные тела жертв из выгоревших салонов.

К настоящему времени, по сообщению издания "Столица С", известно, что в аварию попали два автомобиля Lada Granta, один из которых является такси. В каждой машине находилось по три человека.