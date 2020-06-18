 

Одесский припортовый завод заявил, что вышел на рынки минеральных удобрений с рекордно высокими показателями

18.06.2020, 9:05, Новости дня

Впервые за последние пять лет публичное акционерное общество “Одесский припортовый завод” (ОПЗ) отгрузило на экспорт рекордное количество химической продукции, сообщила компания на своем официальном сайте 17 июня.

В мае ОПЗ отгрузил 273 тыс. тонн аммиака, с начала года – 1 млн 213 тыс. тонн, сказано в сообщении.

“Что касается карбамида, то в июне 2020 года на внешний рынок отгружено 99,3 тыс. тонн, с начала года – 402,4 тыс. тонн. За последние несколько лет – это самый большой объем перевалки продукции. Напомним, что в начале мая 2020-го АО “ОПЗ” возобновил сотрудничество с украинскими предприятиями по приему аммиака железнодорожным транспортом, его хранению и отгрузке на экспорт”, – заявили на ОПЗ.

В июне 2020-го будет отгружено 20 тыс. тонн продукции, что принесет для АО “ОПЗ” 10,5 млн грн дополнительного дохода, отмечают в пресс-службе.

“Также мы продолжаем внедрять новые меры, которые позволяют сэкономить средства. В частности, создание конкурентной среды и прозрачной тендерной процедуры в системе закупок сохранило тенденцию увеличения количества участников торгов: в июне 2020 года этот показатель составил 3,51 против 2,9 в мае. Благодаря этому за первую половину июня удалось сэкономить 5,4 млн грн”, – рассказал и.о. председателя правления – директора ОПЗ Николай Синица.

В компании добавили, что продолжают работать по договору на переработку давальческого сырья с ООО “АгроГазТрейдинг”, в связи с карантином в марте 2020 года руководству предприятия не удалось провести новый отбор поставщика и единственным возможным вариантом обеспечения бесперебойной работы ОПЗ стало продолжение действующего договора с “АгроГазТрейдинг”.

Синица сообщил, что после переговоров тарифы на переработку давальческого сырья увеличили: на производство аммиака – на $2 за тонну, на производство карбамида – на $3 за тонну. Экономический эффект от введения новых тарифов за апрель и май 2020-го составил $500 тыс.

На ОПЗ также отметили, что уже подготовили новый порядок отбора поставщика давальческого сырья и направили его на согласование в наблюдательный совет.

Одесский припортовый завод – одно из самых крупных государственных предприятий в химической отрасли Украины. Находится на территории города Южный, в 47 км от Одессы, специализируется на производстве аммиака и карбамида. Предполагается, что завод будет выставлен на приватизацию.

В компании “АгроГазТрейдинг” заявляли, что готовы участвовать в приватизации части Одесского припортового завода (ОПЗ), если из структуры целостного имущественного комплекса завода будут выделены отдельные бизнес-сегменты.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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