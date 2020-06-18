В Украине зафиксирован новый антирекорд – 829 новых случаев COVID-19 за сутки
18.06.2020, 9:05, Новости дня
В Украине за сутки коронавирус лабораторным путем выявили у 829 человек – это наибольшее число, зафиксированное в стране за время пандемии. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
Накануне в стране тоже был зафиксирован антирекорд – 758 новых случаев. Рост показателей наблюдается в Украине уже несколько дней.
За указанный период умерли 23 человека, выздоровели 504.
Общее число подтвержденных случаев COVID-19 достигло в Украине 34 063, зафиксировано 966 летальных случаев, 15 447 человек излечились.
По регионам ситуация с коронавирусом такая:
Винницкая область – 1563;
Волынская область – 1610;
Днепропетровская область – 1021;
Донецкая область – 349;
Житомирская область – 1154;
Закарпатская область – 1882;
Запорожская область – 541;
Ивано-Франковская область – 1893;
Киев – 4084;
Киевская область – 2119;
Кировоградская область – 604;
Луганская область – 68;
Львовская область – 3398;
Николаевская область – 323;
Одесская область – 1188;
Полтавская область – 287;
Ровенская область – 2572;
Сумская область – 236;
Тернопольская область – 1542;
Харьковская область – 1707;
Херсонская область – 184;
Хмельницкая область – 587;
Черкасская область – 568;
Черновицкая область – 4135;
Черниговская область – 448.
С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на сегодняшнее утро во всем мире коронавирусом заразилось 8 349 519 человек. Жертвами COVID-19 стали 448 958 человек, выздоровели 4 073 924.
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