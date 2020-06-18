В Украине зафиксирован новый антирекорд – 829 новых случаев COVID-19 за сутки

18.06.2020, 9:05, Новости дня

В Украине за сутки коронавирус лабораторным путем выявили у 829 человек – это наибольшее число, зафиксированное в стране за время пандемии. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Накануне в стране тоже был зафиксирован антирекорд – 758 новых случаев. Рост показателей наблюдается в Украине уже несколько дней.

За указанный период умерли 23 человека, выздоровели 504.

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 достигло в Украине 34 063, зафиксировано 966 летальных случаев, 15 447 человек излечились.

По регионам ситуация с коронавирусом такая:

Винницкая область – 1563;

Волынская область – 1610;

Днепропетровская область – 1021;

Донецкая область – 349;

Житомирская область – 1154;

Закарпатская область – 1882;

Запорожская область – 541;

Ивано-Франковская область – 1893;

Киев – 4084;

Киевская область – 2119;

Кировоградская область – 604;

Луганская область – 68;

Львовская область – 3398;

Николаевская область – 323;

Одесская область – 1188;

Полтавская область – 287;

Ровенская область – 2572;

Сумская область – 236;

Тернопольская область – 1542;

Харьковская область – 1707;

Херсонская область – 184;

Хмельницкая область – 587;

Черкасская область – 568;

Черновицкая область – 4135;

Черниговская область – 448.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на сегодняшнее утро во всем мире коронавирусом заразилось 8 349 519 человек. Жертвами COVID-19 стали 448 958 человек, выздоровели 4 073 924.