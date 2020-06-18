 

МЧС дало советы для безопасности купания

18.06.2020, 8:53, Новости дня

Сотрудники МЧС напомнили россиянам о правилах безопасного поведения на воде. Так, лучшее время для купания – это утро или вечер, когда нет опасности перегрева на солнце.

Наиболее комфортная температура воды должна составлять более 15 градусов. При этом температура воздуха должна быть в пределе 20-25 градусов, передает РИА «Новости». 

Также спасатели отмечают, что в идеале наиболее благоприятные условия для купания – ясная и безветренная погода. Перед купанием стоит посмотреть прогноз погоды. 

Эксперты рекомендуют прислушаться к своему самочувствию и отказаться от купания, если почувствовали озноб и температуру или на теле появилась «гусиная кожа». 

Одно из самых важных правил, которое зачастую игнорируется – купаться можно только в специально отведенных для этого местах. Там, где дежурят спасатели и медицинские работники, там, где в случае опасности помощь подоспеет незамедлительно.

Кроме того, в МЧС напомнили о недопустимости употребления алкоголя на пляже и купания в состоянии опьянения. При этом риск несчастного случая многократно увеличивается. 

Ранее председатель правления Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин заявил, что стоит остерегаться купания в водоемах, где плавают утки.



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