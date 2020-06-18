 

После реконструкции на клумбе в центре Севастополя выросла конопля

18.06.2020, 8:50, Разное

В Севастополе на клумбе, расположенной на площади Ушакова, выросли кусты конопли. Региональные власти говорят, что растение уже выкорчевали и отдали на экспертизу, чтобы определить его сорт, а также содержание в нем наркотических веществ.

В городе прошли работы по благоустройству, которые завершились около двух месяцев назад. Сегодня в интернете появилась видеозапись, на которой изображено множество кустов конопли.

Вице-губернатор Владимир Базаров, который, в частности, курирует городское хозяйство, сказал «Новой газете», что не выяснял, откуда на городской клумбе появились заросли конопли. «Для этого есть специальные органы, чтобы выяснять, специально обученные люди — разберутся, я думаю», — отметил он. Чиновник предположил, что подрядчики сами могли не знать, когда приобретали грунт, что в нем находятся семена конопли.

В департаменте общественных коммуникаций рассказали, что выкорчеванные растения и передали отделу по борьбе с незаконным оборотом наркотиков севастопольского УМВД. Для определения сорта конопли, оказавшейся на клумбе, будет проведена экспертиза. Позже растения уничтожат.

Правительство Севастополя заверило, что подрядчик предоставил документы (есть в распоряжении «Новой»), которые подтверждают, что почва и растения, которую завезли на клумбы в центре города проходили фитоэкспертизу и санитарный контроль. Никаких семян конопли тогда не обнаружили.

Как сказал источник «Новой газеты», сейчас рассматривается две версии: «Первая — кто-то специально рассыпал на клумбах семена конопли и это провокация, вторая — продавцы наркотиков положили на клумбу наркотики с семенами, а ее перекопали и на плодородном грунте выросла конопля. Как вариант присутствует еще самосев, но откуда его могло надуть — остается только догадываться».

Реконструкция в городе началась в сентябре 2019 года. Она центра города обошлась в 2 млрд рублей, в ее рамках в том числе провели озеленение, которым занималась ООО «Европарк», выполняющая аналогичные работы в Москве по программе «Моя улица»

Надежда Исаева
Специально для «Новой»

Источник: Новая газета



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