 

Американский военный спутник запустили с борта МКС

18.06.2020, 8:48, Новости дня

С борта Международной космической станции выведен на орбиту малый американский спутник Red-Eye-2, сообщило национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

«Микроспутник [программы] Red-Eye был выведен сегодня днем на околоземную орбиту <…>», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

Аппарат предназначен для управления перспективными исследовательскими проектами минобороны США DARPA. Он будет тестировать спутниковую связь, бортовые компьютеры и технологии управления тепловым режимом.

В НАСА отметили, что космический аппарат был выведен на орбиту с помощью устройства для развертывания малых спутников Kaber Microsat компании-разработчика Nanorack, находящегося на японском модуле «Кибо». При выводе спутника на орбиту был применен манипулятор Dextre.

Масса Red-Eye-2 составляет 110 килограммов. Спутник был доставлен на МКС американским грузовым кораблем Cygnus в феврале 2020 года.

Ранее заместитель помощника главы Пентагона Стивен Китэй сообщил, что в ответ на «существенную угрозу» со стороны РФ и Китая министерство обороны США завершило разработку «Стратегии обороны в космосе».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.05 / В Минпросвещения рассказали, как самоизоляция повлияет на школьное образование в будущем

20.04 / Доктор Мясников рассказал, что переболел коронавирусом

28.04 / Продажи антисептиков резко упали в России

13.04 / Общество: Инфекционист опроверг миф о появлении COVID-19 в РФ раньше Китая

25.05 / Турниры серии Большого шлема предложили не проводить без зрителей

09.05 / Новосибирский театр оперы и балета провел онлайн-концерт в честь годовщины Победы

16.04 / В Украине могут построить временные госпитали для больных COVID-19 по примеру Китая – Ляшко

16.04 / Путин объявил об отмене парада Победы 9 мая

15.05 / LCI – французская лаборатория пообещала вакцину от коронавируса США, а потом уже Европе

07.05 / Верланов заявил, что к нему приходили с обыском

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска