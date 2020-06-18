Американский военный спутник запустили с борта МКС

18.06.2020, 8:48, Новости дня

С борта Международной космической станции выведен на орбиту малый американский спутник Red-Eye-2, сообщило национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

«Микроспутник [программы] Red-Eye был выведен сегодня днем на околоземную орбиту <…>», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

Аппарат предназначен для управления перспективными исследовательскими проектами минобороны США DARPA. Он будет тестировать спутниковую связь, бортовые компьютеры и технологии управления тепловым режимом.

В НАСА отметили, что космический аппарат был выведен на орбиту с помощью устройства для развертывания малых спутников Kaber Microsat компании-разработчика Nanorack, находящегося на японском модуле «Кибо». При выводе спутника на орбиту был применен манипулятор Dextre.

Масса Red-Eye-2 составляет 110 килограммов. Спутник был доставлен на МКС американским грузовым кораблем Cygnus в феврале 2020 года.

Ранее заместитель помощника главы Пентагона Стивен Китэй сообщил, что в ответ на «существенную угрозу» со стороны РФ и Китая министерство обороны США завершило разработку «Стратегии обороны в космосе».