 

Внук бывшего хабаровского губернатора устроил пьяное ДТП в Москве

18.06.2020, 8:43, Новости дня

Пьяный водитель, ранее лишенный прав, врезался на Porsche в две машины в Москве, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным источника РИА «Новости» в правоохранительных органах, за рулем Porsche был внук бывшего губернатора Хабаровского края Игорь Ишаев.

«В 16.40 на улице 1905 года водитель автомобиля Porsche Panamera, совершая разворот под Ваганьковским путепроводом, допустил столкновение с двумя движущимися во встречном направлении иномарками. Транспортные средства получили механические повреждения, информации о пострадавших не поступало», – сказали в пресс-службе МВД.

Освидетельствование выявило у предполагаемого виновника аварии алкогольное опьянение. При этом, как отметили в пресс-службе, ранее он был лишен прав.

Виктор Ишаев возглавлял Хабаровский край с 1991 по 2009 годы, впоследствии был полпредом президента в ДФО, сейчас он находится под домашним арестом по обвинению в хищении средств у Роснефти, где занимал должность вице-президента.



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