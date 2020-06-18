На Украине зафиксировали антирекорд заболеваемости коронавирусной инфекцией
18.06.2020, 8:35, Новости дня
Министр здравоохранения Украины заявил, что в стране за сутки зафиксировали всего 758 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как передаёт «112 Украина», среди лидеров по заболеваемости в стране находятся Киев, Черновицкая, Киевская и Львовская области.
Reuters
По состоянию на утро 17 июня на Украине зафиксировано 33 234 случая заражения коронавирусом, за сутки Covid-19 подтвержден у 758 человек. Как передаёт «112 Украина», об этом сообщили министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
С начала эпидемии коронавируса в стране в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 943 человека, из них 31 — за последние сутки. 17 943 пациента уже выздоровели, у них повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
На данный момент среди лидеров по заболеваемости в стране находятся Киев, Черновицкая, Киевская и Львовская области.
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