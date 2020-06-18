Ученые обнаружили, что антитела к коронавирусу исчезают после выздоровления

18.06.2020, 8:30, Разное

Ученые усомнились в том, что человечеству удастся выработать антитела к коронавирусу. К такому выводу совместно пришли американские и китайские эксперты, выяснившие, что антитела могут исчезать спустя месяц после выздоровления, из-за чего возникает риск повторного заражения.

Одними из первых, кто столкнулся с коронавирусной инфекцией стали медики из Уханя. Всего было обследовано 23 000 врачей, среди которых антитела были выявлены только у 4%. Также в результатах исследования подчеркнуто, что вырабатываются антитела лишь на короткий промежуток времени, поэтому у 10% исследуемых пациентов они исчезли в течение месяца.

В Швеции ранее придерживались идеи формирования т.н. «стадного иммунитета», поэтому правительство не вводило режим самоизоляции. Но к маю выяснилось, что антитела выработали лишь 7,3% жителей Стокгольма, хотя эксперты ожидали получить более высокие показатели. Исчезновение антител может привести к тому, что люди будут регулярно заражаться коронавирусной инфекцией.