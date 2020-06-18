Учёные рассказали, как загрязнённый городской воздух влияет на развитие мозга у детей

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18.06.2020, 8:01, Разное

Учёные из Калифорнийского университета в Дэвисе рассказали, как загрязнённый городской воздух влияет на развитие мозга у детей. Соответствующая информация появилась в Translational Psychiatry.
Специалисты провели исследование, в ходе которого им удалось установить связь между загрязнением воздуха в связи с дорожным движением и повышенной вероятностью негативных изменений в развитии мозга. Стоит отметить, что плохая экология нередко оказывается причиной серьезных нарушений нервной системы, в том числе аутизма и синдрома дефицита внимания.

Для того, чтобы избежать искажения результатов эксперимента, обусловленного социальными факторами (обучением, стрессом, питанием), учёные решили провести его на крысах. Они построили лабораторию с виварием (помещение, где находятся грызуны) недалеко от транспортного тоннеля в Северной Калифорнии.

Животных разделили на две группы. Одна из них росла в помещении с чистым воздухом, другая же вдыхала выхлопные газы и дорожную пыль. Немного позже здоровье грызунов сравнили. Тогда оказалось, что у тех крыс, которые дышали грязным воздухом, мозг был подвергнут аномалиям роста и сильному воспалению. Такого рода изменения обычно имеют место при неврологических заболеваниях.

Научные работники сделали вывод о том, что загрязнённый воздух является одним из основных факторов, который приводит к рождению детей с расстройствами аутистического характера.



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