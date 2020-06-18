 

Нефть подешевела на опасениях по поводу коронавируса и росте запасов в США

18.06.2020, 8:16, Новости дня

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром снижаются, поскольку рост числа новых случаев коронавируса в Китае и США возобновил опасения за медленное восстановление спроса.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,71% – до 40,42 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на 1,13% – до 37,53 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Беспокойство по поводу спроса на топливо возросло после того, как всплеск случаев коронавируса привел к тому, что в Пекине школы переведены на дистанционное обучение, отменены рейсы, закрыты культурно-развлекательные мероприятия. Некоторые штаты США, включая Техас, Флориду и Калифорнию, сообщили о резком росте числа новых случаев.

Рост запасов нефти в США до рекордно высокого уровня в течение второй недели подряд также сказалось на настроениях рынков. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 12 июня, увеличились на 1,2 млн баррелей и составили 539,28 млн баррелей, обновив таким образом исторический рекорд, достигнутый на прошлой неделе.



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