 

Болтон рассказал об отношении Трампа к «пытавшейся его уничтожить» Украине

18.06.2020, 8:16, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявлял, что не имеет желания предоставлять военную помощь Украине, поскольку Киев «пытался его уничтожить», сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на книгу бывшего советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона.

Так, стало известно, что американский президент неоднократно требовал от официальных лиц перестать помогать Украине «в качестве возмездия за ее действия в 2016 году» и «рычага давления» на страну, чтобы она провела расследование в отношении бывшего вице-президента США и вероятного кандидата от Демократической партии на предстоящих президентских выборах Джо Байдена, передает РИА «Новости». 

Трамп заявил, что Украина «пыталась его уничтожить», поэтому он не был заинтересован в оказании ей помощи.

Отмечается, что в ходе совещания в Белом доме в мае 2019 года, которое было посвящено военной помощи Украине, Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский может посетить Белый дом только, если ему скажут, что на этот счет думает сам Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп лично потребовал запретить публикацию книги «предателя» Болтона, так как вся информация, которую он передавал бывшему помощнику, составляет государственную тайну.

СМИ сообщали, что в мемуарах, которые планирует опубликовать Болтон, якобы говорится, что Трамп стремился увязать военную помощь Украине в размере порядка 400 млн долларов со своей просьбой начать разбирательство в отношении работы сына Байдена в украинской энергетической компании Burisma.



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