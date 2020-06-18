 

Павел Майков призвал оставить в покое Михаила Ефремова

18.06.2020, 8:08, Новости дня

Актер Павел Майков, известный по роли «Пчелы» в сериале «Бригада», призвал оставить в покое Михаила Ефремова, ставшего участником смертельного ДТП в центре Москвы.

«Отстаньте от Михаила Ефремова! Ему сейчас очень тяжело. С карканьем слетелись тут же «ангелы». Полная страна чистых и непорочных, непьющих и не дающих взятки людей», – сообщил актер в эфире НСН.

По его словам, если люди хотят быть милосердными, то им не следует судить других. «Пускай они решают свою проблему сами. А если вы хотите как-то помочь, помогите деньгами», – добавил Майков.

Ранее актриса Нонна Гришаева заявила, что ей «безумно жалко всех», включая Михаила Ефремова, который «в итоге погубил и себя, и чужую душу».

Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель встречной машины Сергей Захаров погиб. Артиста поместили под домашний арест.

Через четверо суток актер выступил с обращением, попросив прощения у семьи погибшего. Адвокат Ефремова заявил о согласии семьи погибшего в ДТП принять деньги. При этом ранее адвокат родственников погибшего говорил об отказе семьи Захарова от материальной помощи со стороны Ефремова. 



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