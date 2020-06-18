Россиян предупредили о грядущем похолодании

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18.06.2020, 8:08, Новости дня

Дневная температура в центре Европейской РФ снизится на десять градусов по сравнению с показателями середины нынешней недели, однако настоящие холодные аномалии ждут Урал и некоторые регионы Сибири, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Вильфанд рассказал, что в данный момент «происходит не часто встречающаяся ситуация, когда антициклон, который определяет очень жаркую погоду в период летнего солнцестояния, он смещается не на восток, как обычно, а на запад», передает РИА «Новости».

«Сейчас его ось проходит по земле от Каспийского моря на Скандинавию, через Москву, а в уже в субботу она сместиться на запад», – отметил синоптик.

По его словам, такая ситуация приведет к тому, что в центр европейской части РФ начнет поступать холодный воздух. В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до +10, что является нормой для середины июля.

«Очень холодно будет в Томской, Омской, Тюменской области, на Урале: в Челябинской, Екатеринбургской областях. Там температура будет ниже нормы на шесть градусов. Там еле-еле будет приближаться к 20-градусной отметки, а ночные температуры 8-9 градусов», – добавил научный глава Гидрометцентра.

Ранее синоптики рассказали, каким будет лето.



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