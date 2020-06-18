“Манчестер Сити” разгромил “Арсенал” в матче премьер-лиги

18.06.2020, 7:55, Новости дня

Матчем между клубами "Манчестер Сити" и лондонским "Арсеналом" завершилась накануне программа среды в футбольном чемпионате Англии. Манкунианцы оказались лучше готовы к рестарту турнира и забили в ворота гостей три безответных гола.

Правда, "канонирам" до поры удавалось сдерживать куда более быстрого соперника и первый тайм завершился со счетом 1:0: "гол в раздевалку" забил на 45-й минуте Стерлинг. Но когда игра возобновилась, де Брюйне сделал счет 2:0, а в концовке встречи Фоден в третий раз огорчил фанатов "Арсенала".

Правда, практически весь второй тайм гости играли в меньшинстве после удаления Давида Луиза. Арсенальцы вообще выглядели довольно жестко, так что у хозяев серьезную травму в одном из столкновений получил Эрик Гарсия, который покинул поле на носилках.