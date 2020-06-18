 

“Манчестер Сити” разгромил “Арсенал” в матче премьер-лиги

18.06.2020, 7:55, Новости дня

Матчем между клубами "Манчестер Сити" и лондонским "Арсеналом" завершилась накануне программа среды в футбольном чемпионате Англии. Манкунианцы оказались лучше готовы к рестарту турнира и забили в ворота гостей три безответных гола.

Правда, "канонирам" до поры удавалось сдерживать куда более быстрого соперника и первый тайм завершился со счетом 1:0: "гол в раздевалку" забил на 45-й минуте Стерлинг. Но когда игра возобновилась, де Брюйне сделал счет 2:0, а в концовке встречи Фоден в третий раз огорчил фанатов "Арсенала".

Правда, практически весь второй тайм гости играли в меньшинстве после удаления Давида Луиза. Арсенальцы вообще выглядели довольно жестко, так что у хозяев серьезную травму в одном из столкновений получил Эрик Гарсия, который покинул поле на носилках.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.04 / “Есть дипломаты, а есть политики”. Арахамия объяснил свое заявление, что Грузия – “не США”

13.04 / Политолог: В состав Общественной палаты влилась «свежая кровь»

25.05 / Небензя: Соглашение об ассоциации Украины с ЕС стало детонатором Майдана

05.05 / На подмосковной трассе нашли одинокую чертырехлетнюю девочку

22.04 / Бурджанадзе назвала причину нового карьерного роста Саакашвили на Украине

14.04 / Жительница Нью-Йорка: Запоздалая реакция властей изначально была главной ошибкой в борьбе с коронавирусом в США

24.04 / В Украине к аппаратам ИВЛ подключены 103 больных COVID-19, в том числе один ребенок

14.06 / Благодаря голу “Мальорке” Месси добился уникального результата в Ла Лиге

19.05 / Мировые лидеры призвали к единству в борьбе с коронавирусом

29.05 / Годовалый ребенок умер от побоев на Кубани

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска