Панарин и Радулов вошли в Топ-3 лучших свободных агентов НХЛ

18.06.2020, 7:55, Новости дня

Пока чемпионат Национальной хоккейной лиге заморожен, но готовится к рестарту, эксперты составляю разного рода рейтинги игроков и клубов. Россияне Артемий Панарин и Александр Радулов вошли в тройку лучших подписаний свободных агентов Лиги за последнее десятилетие.

Такую классификацию составил известный спортивный портал The Athletic, который обратил внимание на так называемых неограниченно свободных агентов последних 10 лет. Подход довольно прост: зарплата каждого игрока была математически переведена в число побед, которые команда надеется одержать, располагая этим хоккеистом. В деле также использовался показатель GSVA (Game Score Value Added), связывающий ценность игрока и число одержанных побед.

Получилось, что лучшие показатели у Эрика Стаала из "Миннесоты Уайлд", а два российских игрока стоят в рейтинге сразу вслед за ним: Панарин и его контракт в "Нью-Йорк Рейнджерс" и Радулов со своим соглашением с "Даллас Старз".

О Панарине, в частности, сказано следующее: "Он проводит первый сезон в команде и вывел свою игру на совершенно новый уровень. Пока все очень хорошо для русской суперзвезды, которая оправдывает каждый потраченный пенни в рамках первого года".

Следует отметить, что в списке есть еще несколько звезд, которым удалось после попадания в число свободных агентов, "зажечь" свою карьеру по новому: чех Яромин Ягр ("Нью-Джерси Дэвилз") на 4-м месте, Джером Игинла ("Бостон Брюинз") – на 7-м, Райли Нэш ("Бостон") – на 10-м.