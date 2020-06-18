 

На Донбассе погиб один украинский военный, еще двое получили ранения и боевые травмы

18.06.2020, 7:55, Новости дня

За прошедшие сутки боевики на Донбассе 14 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, один боец погиб, один ранен, еще один получил боевые травмы. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований открывали огонь по украинским позициям из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” боевики вели обстрелы вблизи Орехово, Крымского, Шумов и Луганского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” – неподалеку от Опытного, Водяного, Пищевика, Авдеевки, Попасной, Новотроицкого, Песок и Невельского. 

“Объединенные силы для обеспечения полного контроля над ситуацией в районе проведения операции приняли необходимые меры огневого воздействия. Получив адекватный ответ от наших подразделений, противник прекратил обстрелы. По данным разведки, 17 июня был ранен один российский оккупант”, – говорится в сообщении штаба.

С начала текущих суток новых обстрелов в зоне проведения ООС не зафиксировано.

Зведення станом на 07:00 18 червня 2020 року#ООС #операція_ОС #ранкове_зведенняМинулої доби збройні формування…

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Kolmapäev, 17. juuni 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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