 

В мире коронавирусом заразились 8,3 млн человек, выздоровели от COVID-19 более 4 млн

18.06.2020, 7:55, Новости дня

По состоянию на сегодняшнее утро во всем мире коронавирусом заразилось 8 349 519 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Жертвами COVID-19 стали 448 958 человек, выздоровели 4 073 924.

В США число инфицированных достигло 2 163 290, умерло 117 717, излечилось 592 191 человека.

В Бразилии заболело 955 377 человек, 46 510 умерших и 521 046 излечившихся.

Далее следует Россия – 552 549 инфицированных, 7468 умерших и 303 800 выздоровевших от COVID-19.

На четвертом месте по распространению заболевания находится Индия, там заболело 366 946 человек, 12 237 умерли, 194 325 выздоровели.

В Великобритании коронавирусом заразилось 300 717 человек, умерло 42 238.

По масштабу распространения вируса Италию уже обошло Перу – сейчас там 240 908 инфицированных, летальных случаев 7257. 

Еще одна латиноамериканская страна приближается к показателям Италии – это Чили. Там уже 220 628 заболевших и 3615 (по официальной статистике) летальных случаев. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

На утро 17 июня общее число выявленных в Украине случаев COVID-19 выросло до 33 234, выздоровело 14 943 человека, а 943 умерли. За последние сутки от коронавирусной инфекции в стране умер 31 больной, инфекцию лабораторно подтвердили у 758 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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