 

Пять вариантов поведения на общероссийском голосовании

18.06.2020, 7:56, Разное

Итак, как вы можете поступить:

1. Проголосовать «Да». Если таких голосов будет более 50% от проголосовавших, то поправки в Конституцию вступят в силу. Тут все понятно.
2. Проголосовать «Нет». Если таких голосов будет более 50% от проголосовавших, то поправки не вступят в силу. Трагикомичность ситуации заключается в том, что чем будет больше голосов «Нет», тем скорее всего масштабнее будут фальсификации. Отказ противников поправок от участия в голосовании упрощает жизнь фальсификаторам, им меньше придется напрягаться.
3. Сделать бюллетень недействительным. Не ставить отметок или поставить отметки в обоих квадратах — фактически означает голосование «Нет» и снижает вероятность того, что «Да» получит более 50%.
4. Унести бюллетень. Это повысит показатель явки, если его по традиции будут считать по числу выданных бюллетеней, но никак не повлияет на решение о вступлении поправок в силу.
5. Не ходить на голосование. Это снизит показатель явки, но так как порог явки не установлен, голосование состоится даже при минимальном количестве проголосовавших. И этот шаг никак не повлияет на решение о вступлении поправок в силу

Выбор за вами!

Есть еще и шестой вариант, который может дополнить один из вышеперечисленных — это стать наблюдателем.

Манипулятивность и непрозрачность процедур общероссийского голосования будут мешать нашим попыткам выявлять нарушения и хотя бы очертания реальных результатов голосования, и рассказывать об этом обществу. Но мы попробуем. Записывайтесь в наблюдатели http://constitution.observer.

Григорий Мельконьянц, сопредседатель движения «Голос»



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