Генпрокуратура назвала самые коррупционные регионы

18.06.2020, 7:53, Новости дня

Наиболее коррупционными регионами в РФ стали Мордовия, Чувашия, Камчатка, Архангельская и Брянская области, свидетельствуют данные из доклада генпрокурора Игоря Краснова.

По данным надзорного ведомства, уровень коррупционной преступности в прошлом году составил 21,1 правонарушения 100 тыс. населения страны. Годом ранее он был 20,8, и «в целом остается стабильным в последние годы», передает РИА «Новости».

Помимо Мордовии, Чувашии, Камчатского края, Архангельской и Брянской областей в десятке самых коррумпированных регионов РФ также оказались Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская и Тюменская области.

Коэффициент преступности, связанных с коррупцией, в них колеблется от 26,31 до 29,68 на 100 тыс. человек.

Наименьший уровень коррупционной преступности зафиксирован в Ингушетии. На втором и третьем местах находятся Хакасия и Алтайский край. Четвертую позицию занимает Вологодская область, пятую – Московская область. Следом идут Мурманская и Пензенская области, Санкт-Петербург, Севастополь и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Коэффициент преступности в них на 100 тыс. населения варьируется от 6,41 до 9,94.

«Анализ криминогенной обстановки показал, что… наиболее подверженными коррупционным проявлениям оставались такие сферы деятельности, как освоение бюджетных средств, в том числе выделенных в рамках целевых программ, организация торгов, управление имуществом, контрольно-ревизионная, правоохранительная деятельность, жилищно-коммунальное хозяйство», – отмечается в докладе.

Ранее генпрокурор Игорь Краснов заявил, что выявляемая в РФ коррупция растет второй год подряд, «откаты» в сфере закупок увеличились почти вдвое, взятки – на 11%.