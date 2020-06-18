В Госдуме предложили снизить транспортный налог в 2020 году

18.06.2020, 7:48, Новости дня

Депутат Госдумы Василий Власов предложил министру транспорта Евгению Дитриху снизить транспортный налог в 2020 году на 25% из-за вынужденной самоизоляции, на которую пришлось уйти россиянам после введения в регионах режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса.

Из письма депутата министру следует, что такие меры станут «справедливой компенсацией и небольшой мерой экономической поддержки», передает РИА «Новости».

Власов пояснил, что подавляющее большинство россиян вынуждены были провести на самоизоляции свыше месяца и, по его мнению, многие из граждан и юридических лиц в это время не могли пользоваться автомобилями.

«Прошу вас дать свою оценку данной инициативе и распорядиться проанализировать возможность реализации в виде компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов РФ из федерального бюджета», – говорится в обращении Власова.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил разработать новые меры поддержки граждан и экономики, в частности касающиеся работающих россиян старше 65 лет. Также Путин поручил правительству продлить выплату пособия по безработице на три месяца и подписал закон, по которому широкому кругу лиц предоставляются меры налоговой поддержки в условиях пандемии.