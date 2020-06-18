В Китае оценили значение парада Победы в Москве

18.06.2020, 7:30, Новости дня

Традиционный парад Победы на Красной площади в Москве – это способ продемонстрировать военную силу и вдохновить россиян, отстаивая статус страны-победительницы в войне против фашизма, говорится в публикации китайского издания Xinhua.

«Для РФ этот парад – одно из самых важных событий», – приводит текст публикации РИА «Новости».

По версии китайских журналистов, парад позволяет не только показать новейшее вооружение, но и является отличной возможностью для РФ «продемонстрировать свои великие устремления как крупной державы и национальную мощь».

Кроме того, решение провести парад в условиях пандемии коронавируса «показывает мужество России» всему миру, говорится в материале.

Напомним, изначально парад должен был пройти 9 мая, но его перенесли на 24 июня из-за коронавируса. Президент Владимир Путин напомнил, что 24 июня – день, когда в 1945 году состоялся «легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин».

Также Путин отмечал, что для иностранных гостей парада Победы нужно будет обеспечить полную безопасность в условиях распространения коронавируса. Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что подтвердили намерение посетить Москву 12 иностранных лидеров.

Газета ВЗГЛЯД писала, лидеров каких стран ждут на параде Победы.