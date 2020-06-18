В НАСА допустили нахождение источника бензола в американском модуле МКС

18.06.2020, 7:30, Новости дня

Повышенный уровень токсичного бензола в атмосфере Международной космической станции мог вызвать очиститель воздуха в одном из американских модулей, сообщило НАСА.

«В попытке снизить уровень бензола в атмосфере будут установлены угольные фильтры в модуле Unity», – приводит текст сообщения НАСА РИА «Новости».

Угольные фильтры экипаж взял из надувного модуля BEAM. Астронавты заменят ими очиститель воздуха от микропримесей CHIPS в модуле Unity.

«Эта замена позволит решить проблему, заключающуюся в том, что со временем угольная часть очистителя CHIPS поглотила бензол и другие химические соединения потенциально могут теперь вытолкнуть бензол из фильтров, способствуя повышению уровня бензола (в воздухе)», – заявили в НАСА.

Напомним, в конце мая на МКС зафиксировали повышение концентрации бензола. В НАСА предположили, что повышение концентрации бензола на МКС может быть связана с неисправностью датчиков в американском сегменте.

В марте экипаж МКС почувствовал необычный запах после прибытия американского беспилотного корабля Dragon-2, в воздухе было зафиксировано повышенное содержание изопропилового спирта. Однако после ухода Dragon-2 запах спирта на МКС пропал.

Космонавт Павел Виноградов назвал вероятные причины появления запаха спирта на МКС.

Глава Центра подготовки космонавтов сообщил, что НАСА направлены замечания, касающиеся запаха спирта на МКС.