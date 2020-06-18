Палеоантрополог обнаружил набор геометрических знаков, используемых по всему миру ещё 40 000 лет назад

18.06.2020, 7:21, Новости дня

В 2007 году палеоантрополог и исследователь наскального искусства Женевьева фон Петцингер решила приступить к изучению геометрических знаков, найденных в пещерах и других местах, датируемых еще 40 000 лет назад в каменном веке.

В то время как большинство людей знакомы со знакомыми петроглифами животных, мало что было известно о символах рядом с ними, хотя их гораздо больше.

После путешествия по всему земному шару фон Петцингер смог задокументировать группу символов, которые существуют по всей планете.

Ее находки позволяют предположить, что общая ранняя система коммуникации возникла гораздо раньше, чем первые письменные языки Древнего Шумера 3000 лет назад.

– Самое смешное, что в большинстве случаев геометрические знаки намного превосходят численностью изображения животных и людей, — сказала Женевьева фон Петцингер. – Но когда я начал работать над этим еще в 2007 году, не было даже окончательного списка того, сколько различных форм было; также не было сильного чувства, появились ли они в какой-то период времени.

Палеоантрополог задался целью составить базу данных всех известных геометрических знаков на наскальных рисунках в Европе Ледникового периода. Она обнаружила, что о некоторых местах есть смутная информация, и что некоторые из них не изучались в течение полувека или больше.

Она и ее муж Диллон решили нацелиться на менее изученные объекты во Франции, Испании, Португалии и Скили. Они нашли целый клад новых геометрических знаков.

– Мы обнаружили новые недокументированные геометрические знаки на 75 процентах объектов, которые мы посетили, — пояснила она.

Пара отважилась углубиться в систему пещер и в некоторых случаях находила символы на стенах в миле от Земли.

Исследователи обнаружили, что 65 процентов знаков оставались в использовании в течение тысяч лет.

Некоторые знаки, как представляется, используются на местном уровне без широкого распространения, в то время как некоторые используются по всему миру, вплоть до Индонезии и Австралии. Они, похоже, имеют согласованные культурно-признанные значения.

– Становится все более вероятным, что это изобретение на самом деле восходит к общей точке происхождения в Африке, — сказал фон Петцингер.

Геометрические фигуры не похожи на письменное представление разговорного языка, но являются стилизованными абстрактными представлениями вещей, которые люди видели в окружающем их мире.

– Если мы говорим о геометрических фигурах с конкретными культурно-признанными, согласованными значениями, то мы вполне можем рассматривать одну из самых старых систем графической коммуникации в мире, – считает фон Петцингер.

Эти ранние представления могут быть первыми вдохновениями для того, что позже развилось в абстрактный письменный язык. Она думает о них как о похожих на смайлики сегодня.

Интересно знать, что древние геометрические символы появляются по всему миру, начиная с 40 000 лет, хотя некоторые эксперты указывают, что древние люди создали символические знаки еще 500 000 лет назад .