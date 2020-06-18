«Звездные Врата» – реальные причины «демократизации» Ирака

18.06.2020, 7:17, Разное

В 1923 году в Ираке, на раскопках «Большого зиккурат» в шумерского городе Уре, археологами британско- американской экспедиции под руководством Леонарда Вулли (очень интересная личность, поучаствовал во всех серьёзных раскопках тех лет), был обнаружен один хорошо известный многим, по одноименному фантастическому фильму, предмет — «Звездные Врата».

Интересен факт, что раскопки проводились фактически под перекрестным огнём, с севера наступали турки, предъявляя территориальные притязания на мосульского вилайета, с востока курды, с юга ихваны Абдул-Азиза Ибн Сауда из Неджи.

Но раскопки велись не останавливаясь ни на день, под прикрытием КВВС Великобритании. Предмет тогда вывезти не удалось и он остался в здании до прихода к власти Хусейна. Саддам же в свою очередь разыскал ресурсы для дальнейшего изучения предмета и, в последствии, приведения его в рабочее состояние.

Судя по всему, сам «зиккурат» так же является элементом установки, потому как Хусейн ещё в 1979 году начал масштабные реставрационные работы по восстановлению всего комплекса, которые во внутренних помещениях велись вплоть до оккупации территории странами альянса.

Судя по всему «врата» стали одной из реальных причин «демократизации» Ирака. Были и другие поводы, прикрыты «борьбой с кровожадным и беспощадным режимом» и пакетиком с неизвестным белым порошком, которым потрясли перед камерами на заседании ООН и объявив «нечто», оружием массового поражения, накануне вторжения в суверенное государство.

Но сейчас только об одном из них ..

Есть не подтверждённая информация, что способ запустить «врата» Хусейн нашёл ещё в 2000-м году, но при попытки повторить эксперимент, (после присвоения артефакта в 2003 году) около 20 военнослужащих США погибли (тела якобы моментально мумифицировались). После инцидента информация о дальнейшей судьбе артефакта отсутствует. Разоблачителя всех мастей выступили с массой голословных заявлений, что появившиеся в сети фотографии устройства, датированные 1923 годом, не что иное как фальсификат, главный аргумент- они такие же как в фильме! Больше улик разоблачающей «врата» не нашлось, потому решили количеством статей «доказать» подлог.