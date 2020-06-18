Власти Китая отказались закрывать Пекин из-за вспышки коронавируса

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18.06.2020, 7:16, Новости дня

Власти китайской столицы из-за повторного распространения нового коронавируса не будут закрывать город, как это было несколько месяцев назад в Ухане, где возник первый очаг пандемии, сообщил заместитель главы управления общественной безопасности Пекина Пань Сюйхун.

«Мы обеспечим жесткий контроль как над въездом в город, так и над выездом всех транспортных средств за его пределы. Однако Пекин не станет закрытым городом», – приводит слова чиновника ТАСС.

Пань Сюйхун напомнил, что с недавнего времени правительство запретило такси покидать Пекин, а также ввело ограничения на общественном транспорте, прежде всего при осуществлении пассажирских перевозок в другие регионы страны. «Мы ввели строгий запрет на выезд из Пекина всех лиц, связанных с повышенным риском заражения», – подытожил чиновник.

Напомним, на прошлой неделе в Пекине выявили вспышку вызываемого коронавирусом заболевания на оптовом рынке «Синьфади».

В связи с этим администрация столицы КНР повысила уровень реагирования (с повышенного до очень высокого), ввела во всех жилых комплексах усиленные меры контроля и «режим военного времени», который прежде всего означает, что горожане должны добровольно оказывать активное содействие правительству в борьбе с распространением инфекции.



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