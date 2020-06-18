Найденную в Антарктиде странную окаменелость наконец опознали

18.06.2020, 7:11, Разное

В 2011 году чилийские палеонтологи работали в регионе Антарктиды и откопали странную окаменелость, которая с виду напоминала спущенный мяч для американского футбола.

Ученые покрутили-повертели этот "мяч" в руках и не смогли его опознать, после чего "мяч" почти на 10 лет остался лежать в немаркированном состоянии в коллекции музея Чили. Неофициальным его именем среди палеонтологов стало "Нечто", в честь знаменитого фильма ужасов.

Но недавно объект попал в руки исследователей из Остина, штат Техас (США). Они взяли объект для изучения и вскоре пришли к выводу, что перед ними гигантское ископаемое яйцо вымершего ящера.

Как правило ископаемые яйца динозавров идентифицируют достаточно просто, но в этом случае опознание было затруднено тем, что яйцо оказалось с мягкой скорлупой.

На свет это яйцо появилось около 66 миллионов лет назад, то есть непосредственно перед катаклизмом, который вызвал вымирание динозавров и множества других живых существ на Земле. По размерам оно 28 см на 18 см и теперь является самым крупным яйцом с мягкой скорлупой в истории и вторым по размеру ископаемым яйцом в целом.

Это также первое ископаемое яйцо, найденное на территории Антарктиды и эта находка расширяет границы зоны, в которой жили древние существа, несущие яйца с мягкой скорлупой.

Также была предложена не менее сенсационная версия того, что эти яйца несли гигантские морские ящеры мозазавры – ранее считалось, что они рожали живых детенышей.

"Это существо по размером было как крупный динозавр, но их яйца оказались совсем не похожими на яйца динозавров. Это яйцо с мягкой скорлупой больше похоже на те яйца, что несут змеи и ящерицы, то есть это был их действительно гигантский родственник", – утверждает ведущий автор исследования Лукас Леджендр из Школы геологических наук имени Джексона при Университете Остина.

Статья с этим исследованием была опубликована в журнале "Nature" 17 июня 2020 года.

Соавтором работы стал Дэвид Рубилар-Роджерс из национального музея естественной истории Чили. Он был одним из тех ученых, что в 2011 году обнаружил это яйцо и именно он единственный прикладывал усилия к попытке разгадать его сущность. Он показывал странную окаменелость всем палеонтологам подряд, каких встречал, а в 2018 году, когда поехал в США, то захватил "Нечто" с собой, а потом наткнулся на Джулию Кларк, профессора из школы геологических наук Джексона, Остин, штат Техас.

Едва взглянув на "Нечто", Кларк уже через пару минут предположила, что это очень похоже на мягкое яйцо. После этого Рубилар-Роджер отдал "Нечто" палеонтологам из Остина, чтобы они более тщательно его изучили.

Используя набор высокоточных микроскопов, Лукас Леджендр выявил в оболочке объекта несколько слоев мембраны, что подтвердило, что это и в самом деле яйцо. Он также обнаружил, что по своей изначальной форме оно по всей видимости напоминало полупрозрачные яйца некоторых современных змей и ящериц.

После этого ученые заинтересовались, что может быть внутри этого яйца сохранился эмбрион детеныша. Но увы, выяснилось, что это просто пустая оболочка, детеныш из нее уже вылупился.

Тогда Леджендр решил выяснить, какой из ящеров той эпохи мог бы откладывать такие яйца. Он перебрал 259 видов различных рептилий и выяснил, что если учитывать размеры найденного яйца, то рептилия, которая его отложила, была в длину более 6 метров от кончика хвоста до головы.

После этого он выяснил, что больше всего на роль хозяина этого яйца претендовал морской ящер мозазавр. Он также обнаружил доказательство правоты этой теории, в том же месте, где было обнаружено это яйцо, исследователи нашли скелеты детенышей мозазавра и плезиозавров, а также останки взрослых особей.

"Многие авторы предполагают, что это место являлось своеобразным "детским садом" для молодняка. Там была небольшая глубина и место было в небольшой защищенной скалами бухте. То есть там детеныши морских ящеров могли подрастать в безопасности", – говорит Леджендр.

В статье не указывается, как мозазавры могли откладывать эти яйца – на суше или в воде. Некоторые современные виды морских змей откладывают яйца в воду, но есть морские рептилии, которые для этого вылезают на берег, к примеру черепахи.

Однако для мозазавра вылезание на берег из-за его крупных размеров наверняка представляло бы большую трудность. Тем ни менее есть версия, что они могли лишь слегка вылезать, то есть "высовывать хвост из воды".